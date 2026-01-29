陳見賢宣布辭去新竹縣黨部主委 盼「黨內回歸理性」一切紛擾就此為止

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國民黨新竹縣長初選激烈、地方上黑函滿天飛，甚至傳出冒名志工拉票，還導致高齡長輩摔傷。新竹縣副縣長陳見賢今（29）日下午宣布將辭去新竹縣黨部主委一職，他坦言，一場初選讓黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓他感到非常不捨，也非常難過。陳見賢盼黨內能回歸理性，一切紛擾就此為止。

新竹縣副縣長陳見賢今（29）日下午宣布將辭去新竹縣黨部主委一職，他坦言，一場初選讓黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓他感到非常不捨，也非常難過。（圖／資料照）

陳見賢表示，將近9年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨，靠著團結一起撐過困難、一起扛起責任。陳見賢坦言，近期因為一場初選，讓他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊他選擇正面承擔。

陳見賢提到，這幾天，他親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓其感到非常不捨，也非常難過，他強調「國民黨的精神人民永遠應該放在第一位」，任何政治攻防，都不該讓支持藍營的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。

陳見賢強調，在完成相關程序後，將正式請辭黨部主委一職「盼望一切紛擾能就此止於我」，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。

陳見賢重申，會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變。

