陳見賢宣布選竹縣長 鄭朝方胞兄站台

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（前排右二） 空陸戰逐步加溫，昨天大陣仗宣布參選新竹縣長，獲跨黨派民代、鄉鎮長力挺，展現雄厚基層實力。記者郭政芬／攝影

2026縣市長選舉戰鼓催，新竹縣副縣長陳見賢昨宣布參選新竹縣長，縣議長張鎮榮與多名議員、鄉鎮長跨黨派相挺，民進黨籍竹北市長鄭朝方胞兄、無黨籍議員鄭朝鐘也為陳站台。國民黨立委林思銘、徐欣瑩昨都明確表態爭取提名。民進黨以鄭朝方呼聲最高，鄭昨表示「現在討論選舉有一點早」。

鄭朝方父親為新竹縣前縣長鄭永金，原為國民黨籍，後來脫黨。針對胞兄為陳見賢站台，鄭朝方昨表示，「我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我」。

陳見賢昨在新竹縣議會宣布參選，民代、鄉鎮長、社團人士相挺，場面盛大。張鎮榮肯定陳資歷完整，歷任竹北市民代表、竹縣正副議長，擔任副縣長7年，陳是「唯一支持」的不二人選。

陳見賢也找來竹北市前市長何淦銘擔任團隊執行長，鄭朝方胞兄鄭朝鐘低調站台。鄭朝鐘受訪說，陳是「最了解縣政、最有能力的人」，加上兩代交情應邀出席。

陳見賢說，新竹縣10年來成長快速，他會在現任縣長楊文科的基礎上，打造「長期、可持續、跨世代的制度」，帶領縣政進入下一個階段。

陳見賢宣布參選吹響戰鼓，徐欣瑩昨也表態「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」。林思銘說，陳見賢是副縣長，徐欣瑩參選過副總統及縣長，他起步較慢，但會「拚到最後一刻」。

身兼縣黨部主委的陳見賢說，國民黨人才眾多，待黨中央公布提名作業辦法，「該辭主委就會辭」。

被藍營視為假想敵的鄭朝方說，現在談選舉還有點早，他努力推動城市美學，自許為公司執行長推動市政，給市民不同感受。鄭朝方說，縣長提名程序屬於黨中央職權，優秀人才都有機會擔任候選人。

