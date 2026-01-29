陳見賢將辭國民黨竹縣黨部主委：讓黨內回歸理性

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢29日宣布將辭去主委一職。（本報資料照片）

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢29日向鄉親與黨員同志發布聲明，宣布將正式請辭黨部主委一職。針對此項人事異動，同黨競爭對手、立委徐欣瑩辦公室對此回應表示「尊重」。

陳見賢表示，擔任主委將近9年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨，是靠著團結才一起撐過困難、扛起責任。針對近期因初選而成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，他選擇正面承擔；但這幾天看見部分黨員長輩因此受到驚擾甚至受傷，讓他感到非常不捨與難過。

陳見賢指出，國民黨的精神應該永遠將人民放在首位，任何政治攻防都不該讓支持的鄉親承受壓力，更不該傷害基層情感。因此在完成相關程序後，他將正式請辭主委，盼望一切紛擾能就此止息，讓黨內回歸理性，並讓社會焦點回到政策與民眾關心的福祉。

陳見賢強調，角色可以轉換，但責任不會改變。他會繼續站在這塊土地上，為新竹縣與鄉親努力，並再次感謝一路相挺的夥伴。

