陳見賢將辭黨部主委 徐欣瑩同意開放參選

國民黨新竹縣長人選之爭愈演愈烈，陳見賢29日宣布將請辭黨部主委一職，競爭對手、立委徐欣瑩辦公室先表示「尊重」，昨晚再宣布支持陳見賢所提「開放參選」，陳見賢陣營則回應，一切遵照國民黨的初選機制辦理。

陳見賢表示，擔任主委將近9年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨，是靠著團結才一起撐過困難、扛起責任。針對近期因初選而成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，他選擇正面承擔。

陳見賢指出，國民黨的精神應該永遠將人民放在首位，任何政治攻防都不該讓支持的鄉親承受壓力，更不該傷害基層情感，因此在完成相關程序後，他將正式請辭主委，盼一切紛擾就此止息，讓黨內回歸理性，並讓社會焦點回到政策與民眾關心的福祉。

廣告 廣告

徐欣瑩昨先回應表示「尊重」，晚間則接續在臉書指出，在看到陳見賢近期數度提出「開放參選」的主張，她也反覆思考了許久，如果「堅持公平公正」會造成僵局，那她願意退一步，支持陳見賢「開放參選」的主張。

徐欣瑩強調，既然2名參選人在「開放參選」上有共同交集，這就是雙方攜手走向未來的最大公約數，她為了新竹縣，一定全力以赴。

針對「開放參選」的具體形式，徐欣瑩陣營表示，初選機制仍依黨中央的決定，只是回應陳見賢的提議。陳見賢陣營則表示，一切遵照國民黨的初選機制辦理。

黨內人士解讀，「開放參選」若指的是不再辦初選，直接讓2名參選人同時以國民黨身分投入縣長選戰，風險實在太高，黨中央是否會同意也是未知數。