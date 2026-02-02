陳見賢已辭縣黨部主委 徐欣瑩：打破初選黑箱才是重點



國民黨新竹縣長提名之爭持續延燒，新竹縣副縣長陳見賢陳見賢遭立委徐欣瑩質疑在提名過程中球員兼裁判、介入黨務運作，陳見賢於今天（2日）下午辭去國民黨新竹縣黨部主委一職。對此，徐欣瑩回應指出，問題核心並不在於陳是否辭職，而是在於初選制度是否公平、科學與透明，能否真實反映民意，選出最具勝選力的候選人。她強調，「團結若建立在黑箱之下，就是共犯，打破黑箱才是負責任的作法」，並警告國民黨若不進行改革，恐因黑金問題引發一屍五命的外溢效應。

由於國民黨新竹縣長初選第二次協調會議仍未能取得共識，國民黨中央最終決定依黨內既有初選辦法進行，規劃以黨員投票占三成、民調占七成的方式決定提名人選，並於今天公告，黨員投票將於3月28日上午8點至下午4點，在新竹縣黨部設置投票所進行。

對此，徐欣瑩表示，她從未反對所謂的七三制，而是反對這套僅出現在新竹縣、形同為特定個人量身打造的畸形制度。她指出，新竹縣長黨內競爭至今，已演變成「球員兼裁判」、「黨部淪為個人競選總部」、「黨工成為助選員」的荒謬情況，讓初選變成一場充斥作弊的騙局。

徐欣瑩也質疑，在所有國民黨縣市長黨內參選人中，為何至今只有陳見賢一人完全反對全民調，只願採取黨員投票搭配民調的七三制？她指出，國民黨在全國各地初選中，僅新竹縣採用這套由縣黨部主委事先布局的制度，直言「正常的人都會反對」。徐欣瑩辦公室也表示，若連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有，未來又如何擔任地方首長，為新竹縣爭取最大利益？

針對外界指出國民黨可能因黑金問題引發一屍五命的外溢效應，徐欣瑩坦言對此感到高度憂心，並認為這是攸關全黨的重大危機，黨內同志不應輕描淡寫。她強調，國民黨是否能成功改革，關鍵在於是否有勇氣以陽光取代黑金，而2026年選舉能否勝選，也取決於是否能推出最強、最清白的候選人。

至於外界批評她為了私利而發聲，徐欣瑩則反問「私利在哪裡？」她表示，競選過程中不僅承受大量抹黑與攻擊，也遭有心人士刻意汙衊，實在看不出自身獲得任何利益，並呼籲黨員同志不要被誤導。她也指出，反而是對手陣營不斷遭媒體與社會質疑其參選背後涉及龐大利益與弊案，更應出面對外說明清楚。（責任編輯：殷偵維）

