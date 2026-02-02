陳見賢已領表搶先機！徐欣瑩動向成焦點

▲新竹縣長初選開跑！陳見賢搶先領表，徐欣瑩尚未現身動向受矚。（圖／（左）徐欣瑩臉書，（右）陳見賢臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新竹縣長提名之爭白熱化，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩都有意參選，黨中央在兩度協調無果，今（2）日公告啟動初選機制。確定採「七成民調、三成黨員投票」制度，預計於3月28日進行黨員投票。公告中雖保留了「若協調成功則不辦民調投票」的彈性空間，但目前雙方立場依舊強硬。根據最新進度，陳見賢已於上午搶先完成領表，而立委徐欣瑩則尚未現身領表。

陳見賢掌管縣黨部多年，並擁有七年副縣長經歷，去年宣布參選時，許多議員與鄉鎮首長到場力挺，基層組織實力不容小覷。相比之下，立委徐欣瑩則對現行初選制度發出嚴厲抨擊，認為「三七制」不公平，傾向全民調相比，直言若黨中央執意採取不公體制，她將不再受限，不排除直接訴諸縣民、參選到底。

陳見賢也正式請辭黨部主委一職，徐欣瑩辦公室對此表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？眼下即將進入正式登記程序，徐欣瑩是否會完成領表並參與初選，或是選擇獨立參選，將成為觀察重點，這場新竹縣長的黨內之爭恐將持續延燒。

