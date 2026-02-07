陳見賢市場搏感情「海岸觀光、樂齡照顧」建構新豐願景

新竹縣副縣長陳見賢7日走入基層，前往新豐市場與鄉親面對面交流，沿途受到不少攤商與民眾熱情打氣。（陳見賢競辦提供／王惠慧新竹傳真）

新竹縣副縣長陳見賢昨天領表，確定投入國民黨竹縣長初選，7日他馬不停蹄走入基層，前往新豐市場與鄉親面對面交流，沿途受到不少攤商與民眾熱情打氣。他表示，市場是最貼近民生的場域，從鄉親的日常對話中，更能聽見地方真正需要的方向，這也是他持續走入基層、傾聽民意的原因。

陳見賢指出，未來將系統性推動新豐鄉海岸線觀光發展，結合濱海景觀、自行車路網與休憩節點規劃，打造兼具生態、觀光與地方產業連結的海岸廊帶。同時，針對具有歷史文化意義的新豐石滬，也將朝文化保存與深度導覽並行，讓傳統漁業智慧轉化為地方觀光亮點。

廣告 廣告

在體育觀光方面，陳見賢提出，未來將強化水域活動與節慶行銷，逐步把龍舟賽事升級為具國際能見度的活動品牌，透過賽事結合觀光、商圈與文化展演，帶動區域經濟與城市形象。

在交通面，將持續優化路網，提升通勤與生活便利；教育方面，推動校園學習環境改善與數位教學資源導入；樂齡政策則聚焦在社區型照顧據點與健康促進服務，讓長輩在地安養、家庭減輕負擔。

陳見賢表示，基層走訪的每一次對話，都是政策調整的重要依據，未來會以更具體的建設與規劃回應鄉親期待，讓新豐的發展是看得見、感受得到的改變。

【看原文連結】