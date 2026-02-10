陳見賢強勢登記藍營縣長初選 徐欣瑩酸既領先就比「全民調」

邱鏡淳（前排左）陪同陳見賢赴黨部登記初選。（翻攝自陳見賢臉書）

國民黨2026新竹縣長提名競爭正式白熱化！副縣長陳見賢今（10日）由前縣長邱鏡淳陪同，聲勢浩大地完成黨內初選登記，強調「做實事、守制度」；而競爭對手立委徐欣瑩則出席新竹市數位特展記者會，言談中大酸聽聞陳見賢「民調大幅領先」，呼籲陳應支持「全民調」以示公平，雙方互不相讓。

陳見賢今（10日）上午在多位黨籍議員、鄉鎮長及前縣長邱鏡淳的力挺下，前往黨部完成登記。陳見賢表示，自己入黨逾40年，始終遵循黨內制度。針對競爭，他強調初選是為了選出能帶領竹縣團結的人，而非為了分裂，「即便面對抹黑，仍選擇堅守穩定與紀律」。

邱鏡淳更現場贈送好彩頭，高度肯定陳見賢輔佐楊文科8年的穩健作風，認為他能讓縣政治理持續精進。陳見賢承諾，未來將延續「老中青幼通通照顧」理念，並結合 AI 科技推動智慧城市與交通建設。

同一時間，立委徐欣瑩則受新竹市長高虹安邀請參加活動。面對陳見賢的強勢登記，徐欣瑩受訪時語帶玄機表示，最近聽說「陳見賢同志的民調大幅領先」，且幅度相當大。她隨即公開喊話：「既然陳副縣長的民調數據這麼亮眼，是不是也能支持以『全民調』方式來進行提名程序？」

對於初選程序的落後或不公，徐欣瑩直言，外界可能不知道「這陣子其實一直感到很委屈」，但隨即表示今日先以活動為主，不願多談細節，也未對高金素梅遭搜查一事發表評論。





