陳見賢強調新竹縣政穩定延續 聚焦重大建設並強調團結正藍軍

對於國民黨新竹縣長參選人提名第二次協調會議，陳見賢強調，國民黨在新竹縣「當然要贏」，為初選主軸。（陳見賢辦公室提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣長參選人陳見賢感謝黨中央再次前來新竹縣，進行縣長提名協調。他強調，國民黨在新竹縣「當然要贏」，但更重要的是，要贏得負責、贏得能夠「立刻延續治理」，縣政的每一個決定，都必須對新竹縣民負責。

陳見賢表示，新竹縣一直以來都是藍大於綠，認為「事緩則圓」，到現在都還不知道民進黨的人選是誰，「團結正藍軍最重要」。至於徐欣瑩提到的辭掉黨部主委，陳見賢也強調「一切都依照初選規範辦理」。

陳見賢指出，新竹縣的發展「不能停、不能亂，更不能空轉」。目前縣內多項重大建設與公共政策正持續推進，包括竹科三期、台一線替代道路、台知園區整體規劃，以及警政、衛政、教育、長照等公共體系建構，這些都是正在運作中的縣政工程，需要立即決策、立即執行。

陳見賢說，自己輔佐楊文科縣長七年多，完整參與縣政治理與政策推動，對縣府體系運作與重大建設進度皆相當熟悉，具備即刻上手、無需磨合的實務經驗，能夠確保縣政穩定延續。

對於十四日國民黨新竹縣長參選人提名協調會議，立委徐欣瑩建請採用全民調方式處理。（徐欣瑩辦公室提供）

針對徐欣瑩在協調場合要求陳見賢辭去國民黨新竹縣黨部主委一事，發言人田芮熙表示，相關程序進行皆會遵照黨中央的初選提名辦法辦理。對徐建請採用全民調方式提名，對此予以尊重她的想法，但也提醒，民調僅是選舉中的基礎參考依據，全民調所呈現的結果，並不等同最終投票結果。