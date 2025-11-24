陳見賢成立媒體群組 11／27將宣布參選角逐新竹縣長

國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢（中）預計本周四，27日早上10點將在新竹縣議會正式宣布參選下屆縣長。（本報資料照）

新竹竹縣選民結構偏藍，國民黨由誰備戰下屆縣長選舉受外界關注。國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢24日成立媒體群組，預計27日將正式宣布參選下屆縣長，他受訪表示，他長期深耕基層，面對鄉親期待，認為自己不能辜負、必須承擔，也是他向前的動力。

陳見賢受訪表示，長期深耕新竹縣基層，對各鄉鎮、各社區的差異與需求都十分熟悉，也最明白鄉親真正期待的是哪些建設與改變。他說，擔任副縣長這7年多來的更增加縣政歷練、完整實戰經驗，面對鄉親的期待，他始終提醒自己「不能辜負、必須承擔」，也成為他持續向前的最大動力。

廣告 廣告

陳見賢在此之前就先開通臉書粉絲專頁，頻繁出席活動，陸空雙線布局，24日再成立媒體社群，爭取支持態勢已明朗化，預計27日早上10點將在縣議會舉辦正式活動，宣布參選下屆縣長。

陳見賢從代表會主席、副議長、議長到副縣長擁有逾20年的公職歷練，他深耕基層多年，歷來選舉期間，不少候選人都需要仰賴他協助地方整合、政治推薦與協調工作，形象親和，獲得不少地方組織支持。

據了解，地方上普遍認為，無論是黨內意見或地方基層力量，這些的期待持續累積，加上多方支持表態，使陳見賢願意在此階段站出來承擔責任。不過，後續相關提名程序與整合等，仍待黨中央與地方共同協調。

至於綠營方面，副總統蕭美琴上周參訪竹北市場時，被問到是否支持鄭朝方選縣長？」蕭美琴未正面回應，僅說有關參選相關事宜，會有專責委員會處理，不在此多談論。

【看原文連結】