陳見賢擬角逐竹縣長 徐欣瑩林思銘待初選機制再說明

（中央社記者劉冠廷、王承中台北25日電）新竹縣長明年改選，國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢表態有意角逐，來自新竹縣的國民黨立委徐欣瑩今天表示，大家勸進她參加黨內初選，將靜待黨中央公平、公正、公開的初選機制再做回應；另一名新竹縣選出的國民黨立委林思銘也指出，待初選機制公布後，會對外說明決定。

國民黨備戰明年地方選舉，有多名縣市長任期屆滿，將推派全新人選。在新竹縣長部分，縣長楊文科將在明年屆滿卸任，由誰代表藍營接班，備受地方關注，包括徐欣瑩、林思銘、陳見賢，都是藍營甚至地方點名可能的接班人選。

廣告 廣告

長期經營地方，曾任新竹縣議長的陳見賢，目前除擔任新竹縣副縣長外，也是兼任國民黨新竹縣黨部主委，資歷豐富，他預計在27日召開記者會，正式對外宣布參選新竹縣長。

藍營內部也關心徐欣瑩、林思銘的動向，徐欣瑩今天表示，民主政治的精神就是以大多數的民意為依歸，她長期持續聽見廣大民眾的心聲，熱烈勸進希望她參加黨內初選，全力爭取民眾的支持，靜待黨中央公平公正公開的初選機制，再做回應。

林思銘也表示，確實有意願參加黨內初選。基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，會尊重制度、配合黨的整體布局。

林思銘說明，初選辦法出來後，他支持以「全民調」選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。待初選機制公布後，他會正式對外說明決定。在此之前，會全力以赴，把立委工作做到最好，這是對鄉親最真誠的承諾。（編輯：蘇龍麒、張若瑤）1141125