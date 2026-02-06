陳見賢支持度超車 徐欣瑩呼籲順應民意同意「全民調」

有媒體6日公布最新民調，新竹縣副縣長陳見賢以50.3％支持度大幅領先竹北市長鄭朝方的31.1％，立委徐欣瑩則僅以43.8％險勝鄭朝方的35.9％。（本報資料照）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，有媒體6日公布最新民調，陳見賢以50.3％支持度大幅領先竹北市長鄭朝方的31.1％，徐欣瑩則僅以43.8％險勝鄭朝方的35.9％。對此，徐欣瑩辦公室表示抱持平常心，也誠摯呼籲陳見賢順應、接受民意，同意「全民調」的初選機制。

針對今日媒體公布最新新竹縣長民調，徐欣瑩辦公室6日表示，抱持平常心看待，也對陳見賢前主委展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，我們誠摯呼籲陳副縣長應順應民意、接受民意，同意「全民調」的初選機制，讓新竹縣民能直接參與、公開檢驗，這不僅是展現高度，更能為國民黨在新竹縣選情注入最強的團結能量。

徐欣瑩辦公室也指出，近期同時接獲許多民眾反映，接到某民調電話時題目有嚴重誤導，包含先提示了「知不知道徐欣瑩曾是民國黨」等等引導式提問，企圖混肴視聽、干擾判斷，期待選舉能夠帶來的是公平公正的過程，才能真正為新竹縣帶向陽光政治。

為竹縣承擔和努力的堅持不變，徐欣瑩將持續努力讓大家看到專業智慧治理與清廉服務的未來竹縣願景。期待大家手牽手齊努力，每一位的支持都是前進的力量。

另一方面，陳見賢則強調，民調數據僅供參考，面對目前的領先態勢，他只深感責任重大。對於每一份託付，他都心存感激，誠摯感謝新竹縣民的肯定與信任。

他認為，縣政推動從來沒有捷徑，唯有秉持「一步一腳印」的精神，才能將交通、產業與智慧教育等施政藍圖，逐一轉化為具體成果。以穩定、務實的治理回應大眾期待，才是真正對得起這份信任。未來每一天，他都將持續專注於政策溝通與公共討論，腳踏實地推動各項建設，團結各界力量，讓新竹縣穩健向前。

