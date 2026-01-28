陳見賢支持度逆勢上揚 微幅差距直逼誤差範圍

根據近期民調顯示，新竹縣副縣長支持度逐步上揚。（陳見賢辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

隨著2026年地方大選腳步接近，新竹縣長選戰進入白熱化階段，有民調機構28日公布的最新調查，顯示國民黨籍參選人、現任副縣長陳見賢展現強大韌性，支持率呈現逆勢成長態勢，具備「黃金交叉」的爆發力。

數據分析顯示，在藍綠白多方角力下，藍營立委徐欣瑩支持度為39.3％，領先民進黨籍竹北市長鄭朝方的33.8％；若由陳見賢對決鄭朝方，雙方則以33.5％比36.1％呈現拉鋸，差距已縮小至2.6個百分點，進入統計誤差範圍內。地方人士指出，陳見賢的支持度從早期的24.0％、33.3％一路攀升至33.5％，顯見近期抹黑風暴並未奏效。

分析指出，陳見賢長期深耕新竹縣基層，憑藉副縣長任內的紮實政績與執行力，成功留住選民，負面攻擊反而激起支持者的凝聚力。藍營人士則強調，陳見賢具備極高在地化優勢，與鄭朝方的差距已從12月的18％快速縮小，預料農曆年後雙方將呈現民調「黃金交叉」。

陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，參選兩個月來雖受打壓，但民調成長證明了鄉親的愛與支持，未來將持續勤走基層傾聽心聲。此民調於1月24日至26日進行，有效樣本1074人，在95％信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.99％。

