陳見賢正式宣布參選2026新竹縣長 獲跨黨派力挺：政治不是權力競逐是責任的接力

【警政時報 林照東／新竹報導】新竹縣長選戰提前開打。具有二十多年公職資歷、現任中國國民黨新竹縣黨部主委的 陳見賢，今（28）日上午於新竹縣議會正式宣布投入 2026年新竹縣長選舉，現場政治、產業、社團、宗親與基層代表雲集，展現強大跨黨派整合力道。

新竹縣議會大團結！議長張鎮榮帶領議員及鄉鎮市長與地方民意代表齊聚站台力挺陳見賢，展現跨黨派高度支持。（圖／記者林照東翻攝）

從代表會主席到副縣長 陳見賢：政治是責任的接力

陳見賢回首自己近二十年的公職歷練，從竹北市民代表會主席、縣議會議長、副議長，到擔任新竹縣副縣長，以及長達八年的國民黨縣黨部主委，強調始終秉持一個核心信念：

「政治不是權力的競逐，而是責任的接力。」

他表示，自己走遍新竹縣13鄉鎮市，每一條路、每一個村里，都與鄉親共同呼吸、共同打拼。「在1427平方公里的土地上住著59萬多名縣民，是全台最年輕、最具活力的縣市之一。這是我們共同的家，也是我願意用生命守護的地方。」

提出新竹縣願景：讓孩子向上、青年敢夢、長者安老

面對新竹縣年輕化與產業高速發展，陳見賢表示，未來新竹縣必須以「長期、可持續、能跨世代延展的制度」為核心治理方向，並強調將以 數據治理、跨局處協作、資源精準投入 為行政主軸。

他提出三大目標：

• 讓孩子能安心成長、向上流動

• 讓青年敢夢、敢創業、敢成家

• 讓長者在地安老、有尊嚴地生活

他強調：「新竹縣不只是科技之都，更是每位縣民努力後能被看見的地方。」

婦女團體踴躍出席陳見賢參選記者會，熱情比出愛心手勢挺見賢，象徵地方女性力量與基層支持全面到位。（圖／記者林照東翻攝）

跨黨派展現高度支持 議長、鄉鎮長、代表齊到場力挺

今日宣布參選現場，包括 議長張鎮榮、副議長王炳漢 等多位新竹縣議員、鄉鎮市長、村里代表齊聚力挺；更有勞動黨議員 羅美文、無黨籍議員 何智達、鄭朝鐘、鄭美琴 等跨黨派人士到場支持，形成罕見的超黨派陣容。

陳見賢表示：

「新竹縣已不再看政黨顏色，而是看誰願意做事、誰能帶領地方往前。」

產業界、社團、宗親會、退伍軍人與婦女組織 全面相挺

本次站台陣容也包括：

• 新竹縣工業會、總工會、商業會、產業總工會

• 新竹縣體育會、青工總會、農會系統

• 婦女會、婦聯會、青溪婦女協會等十三鄉鎮組織

• 義勇消防、義交、義警、民防、退警協會

• 陳姓宗親會與各鄉鎮宗親分會

• 退伍軍人、關懷協會、慈善團體、文化教育界與律師界友人

地方政治與社團系統可謂全面動員，堪稱近年新竹縣最具規模的政治集結。

出身平凡、腳踏實地 陳見賢：希望未來回望，我沒有辜負新竹縣

談到參選心境，陳見賢表示，自己出身平凡，深刻理解基層最真實的需求。

「登山者不怕風雨，只怕忘記方向。」

他說，多年來走在鄉里與田間，最想守住的是鄉親的信任與期待。

「多年後回望，我希望能坦然地說，我沒有辜負新竹縣，也沒有辜負相信我的人。」

最後，他以一句話作為宣布參選的結語：

「初心如馬，不畏風塵、不懼遠途。我是陳見賢，願為新竹縣奔馳到最後一刻。」

