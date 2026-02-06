陳見賢民調逆轉勝！多篇網路觀察直指：徐欣瑩脫黨威脅成票房毒藥

新竹縣長國民黨初選，立委徐欣瑩（左）與副縣長陳見賢（右）為初選機制意見分歧。 圖：新頭殼合成/素材取自資料庫及當事人臉書

[Newtalk新聞] 新竹縣長國民黨初選風暴持續延燒，立委徐欣瑩因不滿「七三制」初選機制，多次公開堅持全民調並揚言「義無反顧不再受限於黨的束縛」，被視為脫黨參選起手式。今（6）日一份媒體最新民調：新竹縣副縣長陳見賢在黨內互比、政黨對比中均「逆轉」超前。包括「藥師林士峰」、「Z9 的看板」、「諸葛村夫聊八卦」等多位網路觀察直指：「脫黨參選」絕對是政治毒藥，不僅讓徐欣瑩民調瞬間崩盤；結果可能造成藍營分裂，讓民進黨坐收漁利。

網路媒體委託循證民調有限公司於2月2日至5日執行的最新「2026新竹縣長初選民調」（有效樣本1072人，抽樣誤差±2.99%），新竹縣副縣長陳見賢在黨內互比題型中以41.8%支持度領先徐欣瑩的33.8%，差距逾8個百分點；在政黨對比式題型中，陳見賢以50.3%大幅勝過鄭朝方的31.1%，差距19.2個百分點；徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方35.9%，差距僅7.9個百分點。這是陳見賢首次在全民調中「逆轉勝」，相較去年11月艾普羅民調中落後鄭朝方逾18個百分點，短短3個月內完成翻盤。

分析指出，徐欣瑩近期將砲火從黨內對手擴大至黨中央，質疑陳見賢「球員兼裁判」（雖已於1月底請辭縣黨部主委），並強硬要求全民調，導致中間選民與泛藍支持者流失。黨內人士憂心，此舉恐重蹈2000年總統大選藍營分裂（連戰與宋楚瑜對決，讓陳水扁漁翁得利）的覆轍。新竹縣為國民黨深耕藍營鐵票區，2022年楊文科縣長以近一倍票數勝出，2024年總統大選侯友宜與柯文哲在新竹縣得票均勝過賴清德，只要藍營團結，勝算極高；一旦分裂，綠營勝機大增。

臉書粉專「藥師林士峰」直言，徐欣瑩本在新竹縣擁有優勢（包括帶入萬名黨員、妙天勢力深耕），黨員投票也不見得輸，卻因嗆脫黨而自毀長城。「諸葛村夫聊八卦」更批評徐陣營議題設定失敗，將勝局玩成輸局，幕僚應「踩煞車」而非「踩油門」。「Z9 的看板」則指出，徐欣瑩支持度崩盤超預期，脫黨威脅已讓比賽「結束」。

國民黨初選領表於6日截止，陳見賢與徐欣瑩皆派員完成領表程序。徐欣瑩辦公室回應，對民調抱持平常心，但也藉民調「倒打一耙」，指既然民調勝出，即不必硬守「七三制」，呼籲陳見賢同意全民調以順應民意；陳見賢則感謝縣民肯定，強調專注政策溝通與藍營團結。國民黨主席鄭麗文被期待介入調停，避免脫黨風暴擴大成危機。學者分析，若陳見賢在黨員投票拿下60%以上，即可反超，凸顯「七三制」對地方派系優勢。黨內呼籲徐欣瑩尊重制度，輸者坦然接受、四年後再戰，方能贏得尊重與未來勝選機會。

