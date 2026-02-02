陳見賢爭取提名 今提早辭去國民黨新竹縣黨部主委

新竹縣副縣長陳見賢宣布辭去國民黨縣黨部主委時，反問台下的黨工們，他奉公守法依照制度參加初選，為什麼反而是他的不對？(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨中央今天公告，2026新竹縣長黨內初選將從5日起開始領表，9日起3天辦理參選登記。縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢為爭取提名，且因遭對手、立委徐欣瑩質疑操縱黨務、黑箱運作等，今天下午在前黃國興黨部主委張蘭澄等數十名資深黨員力挺見證下，提早辭去縣黨部主委工作，全力拚贏黨內初選。

今天到場的除13鄉鎮市基層黨工，國民黨系統的青工會、婦女會以及新竹縣總工會等也派員到場獻花，而黨齡長達71年、96歲的超資深黨員利天坤也親到現場祝福陳見賢馬到成功、萬事順利。

廣告 廣告

陳見賢說，國民黨在新竹縣的黨內初選，從沒有像這次、搞到全國皆知，知名度甚至勝過6都，讓他匪夷所思。他不是眷戀縣黨部主委的職務，畢竟這個主委是沒有薪水卻來發薪水的工作，他只是心疼「這個家沒人顧」。

他自認是奉公守法、照著制度走的人，怎麼會(初選)變成他的不對？國有國法、家有家規。初選73制不是陳見賢訂的，是能透過黨代表大會修改的。「妳入了這個家，家規訂在那裏」，不要用偷換概念，顛倒是非。

他抨擊，近期他不斷被造謠說：馬上會被抓去關了、不會初選、他會當不完(縣長)。也透過媒體一直批評國民黨初選搞黑箱，其實一切都依法、依規，黨員名冊徐欣瑩手上也有，不也到處去拜訪了。

至於所謂他和某幫派老大同框受贈消防車一事，陳見賢強調，這些都是縣府派他出席的公務行程，他並不知道誰是誰。

被問到在黨中央既定政策會藍白合之下，他跟徐欣瑩誰比較有優勢做到？陳見賢認為還是要講政見，端出的牛肉要能爭取縣民的認同與支持，才是建立在藍白合的基礎之上。

新竹縣副縣長陳見賢今天下午辭去國民黨新竹縣黨部主委一職，全力拚黨內初選。(記者黃美珠攝)

國民黨系統的婦女會幹部今天送花替新竹縣長陳見賢(中)加油。(記者黃美珠攝)

96歲資深國民黨員利天坤(左)親自到場獻花力挺新竹縣副縣長陳見賢(右)。(記者黃美珠攝)

新竹縣各鄉鎮市基層黨部代表獻花為陳見賢(右)加油。(記者黃美珠攝)

國民黨新竹縣青工幹部站出來相挺陳見賢(前右2)。(記者黃美珠攝)

新竹縣總工會理事長陳福俊(左)等也獻花幫陳見賢(中)打氣。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

被酸黑道選縣長！陳見賢發言人竟這樣澄清 她驚：承認是超大尾流氓

徐欣瑩將脫黨參選？ 王鴻薇也急了 喊話黨中央快刀斬亂麻

毛嘉慶開口約砲的就是她！「小草女神」發聲了：確實不舒服

終於要說「橘子」去向？ 陳佩琪突自曝「已寫好長文」：很精采！

