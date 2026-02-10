陳見賢率先交出初選報名表！徐欣瑩酸：既然他領先那麼多，能不能支持全民調？

國民黨新竹縣長提名遲遲未能定案，立委徐欣瑩在日前同框民眾黨前主席柯文哲後，今（10）日出席竹市府「城市畫卷-故宮X新竹數位特展」同框新竹市長高虹安，媒體詢問黨內競爭對手新竹縣副縣長陳見賢已經登記參選，徐欣瑩表示，陳見賢不是民調已超前很多，既然他的民調這麼亮眼，是不是也能支持以「全民調」方式進行黨內初選？

徐欣瑩跟高虹安今日一同出席「城市畫卷-故宮X新竹數位特展」活動，兩人一起前往看展，媒體詢問陳見賢已經登記，徐欣瑩說，陳見賢不是民調已經超前，而且超前很多，既然陳見賢的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以「全民調」的方式進行黨內初選？

媒體追問，最後初選結果不論如何，是否會採取其他行動？徐欣瑩強調，大家可能不知道，她這陣子其實一直感到很委屈，但今天受高虹安邀請來參加活動，回應還是先以活動為主。

至於無黨籍立委高金素梅的住處與國會辦公室今晨被檢調搜索，對此，徐欣瑩說，她還未了解狀況。

