陳見賢登記竹縣長初選 徐欣瑩到竹市同台高虹安！籲陳支持全民調

徐欣瑩年前努力掃街，為初選衝刺。翻攝自徐欣瑩FB



國民黨新竹縣長初選攻防再度上演，立委徐欣瑩7日領表，對手、新竹縣副縣長陳見賢今（2/10）上午完成初選登記。對此，徐欣瑩回應既然陳見賢的民調數據表現那麼亮眼，領先幅度大，是不是也能支持以全民調方式決定提名？

徐欣瑩今日與新竹市長高虹安同台，出席「市畫卷：故宮X新竹數位特展」記者會，表示希望未來有機會能與新竹縣市共好，展現參選決心。

針對陳見賢已完成初選登記，徐欣瑩回應，聽說最近陳見賢民調領先幅度相當大，她認為，既然民調數據這麼亮眼，她想問陳見賢是不是願意支持「全民調」進行後續縣長提名程序。

廣告 廣告

至於最後不管初選結果，是否會採取行動回應？徐欣瑩語帶保留地說，大家可能不知道，這陣子自己一直感到很委屈，不過今天受邀參加活動，想以活動為主，不願多談。

事實上，陳見賢1月底前，曾任新竹縣黨部主委，表態參與初選後，被徐欣瑩質疑球員兼裁判，恐有不公，徐7日曾公開表示，領表示遵從黨內體制，而堅持用全民調決定提名、拒絕「七三制」，則是對新竹縣民的尊重，「這一步是我對黨內體制的尊重，但不代表我對作弊規則背書，只有廣納60萬新竹縣民民意的全民調，才能確保國民黨產出一位清白、能贏且有能力實現藍白合的候選人。」

更多太報報導

出席半導體研發基地動土 卓榮泰宣示：全面接受新式核能技術

「科長說」挨批失言 蕭旭岑巧遇谷立言當面致意：沒有不敬之意

高金素梅遭搜索 藍黨團：證明有罪前都是清白的