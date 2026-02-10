陳見賢登記竹縣長藍營初選 鄉鎮長、宗親代表、婦女團體力挺

陳見賢正式登記中國國民黨新竹縣長提名初選。





新竹縣長參選人、副縣長陳見賢10日正式登記中國國民黨新竹縣長提名初選，展現承擔責任、迎戰2026的決心。包括前新竹縣長邱鏡淳、國民黨團書記長張良印率領多位黨籍議員，以及新竹縣各鄉鎮長、陳姓宗親會、黨代表、婦女團體與多位軍系黨員到場力挺，現場氣氛熱烈，象徵藍軍集結。

陳見賢表示，加入中國國民黨已逾四十年，長期深耕地方、投入基層事務，始終以遵守制度、遵循程序作為從政的基本原則。他強調，黨內初選制度的存在，是為了確保民主價值，「這場初選更不是為了分裂，而是為了選出最能帶領新竹縣團結向前的人」；正因如此，即便面對鋪天蓋地的攻擊與抹黑，他仍選擇堅守制度，用穩定與紀律承擔責任，以行動與實績回應社會期待。

竹縣各鄉鎮長、陳姓宗親會、黨代表、婦女團體與多位軍系黨員到場力挺。

陳見賢指出，他輔佐楊文科縣長邁入第8年，一路走來秉持「做什麼像什麼」的態度，期盼讓穩定治理成為社會信任的基礎。他也強調，縣政成果並非一蹴可及，而是歷任縣長長期累積所奠定的基礎。面對產業園區擴展、智慧科技應用、教育建校工程，及交通路網與捷運規劃等多項建設同步推進的關鍵階段，更需要熟悉縣政運作、了解地方脈絡的人，確保政策無縫銜接、建設不中斷。

陳見賢承諾，他將延續楊文科縣長「老中青幼通通照顧」的理念，繼續「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」，並凝聚國民黨及所有跨黨派人才的力量，捲起衣袖做實事，讓新竹縣持續穩健向前。



