陳見賢登記黨內初選！徐欣瑩赴新竹市同框高虹安：支持全民調方式

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢今（10日）登記黨內初選，立委徐欣瑩則到新竹市出席活動，與市長高虹安同台。徐欣瑩提到，陳見賢近期民調領先幅度很大，既然陳見賢的民調數據這麼亮眼，呼籲支持以「全民調」的方式進行。

新竹市舉辦「城市畫卷-故宮X新竹數位特展」活動，徐欣瑩受邀出席，與新竹市長高虹安同台。對於媒體問及陳見賢今日登記黨內初選爭取縣長提名，徐欣瑩表示，最近聽說陳見賢的民調大幅領先幅度大。所以，希望他也能夠支持以「全民調」的方式來進行後續的縣長提名程序。媒體也追問，最後不管結果如何，會採取什麼樣的行動？徐欣瑩則說， 大家可能不知道，這陣子以來其實一直感到很委屈，但今天被高虹安邀請到這裡參加這麼棒的活動，還是會先以這項活動為主。

而登記初選的陳見賢受訪也說，今天是一個重要時刻，身為黨員的他，就必須遵守黨內的制度與規矩，所以今天他如期來參加黨內的提名登記，就是希望走完整個程序，完成初選。至於外界傳聞徐欣瑩可能脫黨參選，陳見賢回應，自己是守規矩、照制度走的人，至於其他的人要怎麼做，那是他個人的行為，不予置評。

