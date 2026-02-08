陳見賢穩健突圍 首次民調超車

新竹縣長選戰「藍營內風暴」愈演愈烈，有意參選的立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢間的「賢瑩之爭」浮上檯面。近日有民調指出，陳見賢以50.3％支持度，大幅領先竹北市長鄭朝方的31.1％，徐欣瑩則僅以43.8％，險勝鄭朝方的35.9％。

國民黨中央日前拍板，新竹縣長初選將採7成民調、黨員投票3成的「七三制」進行，使選情逐漸升溫，也呈現不同路線的競逐風格。其中徐欣瑩多次質疑黨中央決策，並表態若「執意與民意對作」，將不再受限於黨的框架。近期竹縣多地出現其陣營民間志工進行家戶拜訪、發送文宣，也傳出高齡長輩不慎摔倒等爭議。

相較之下，新竹縣副縣長陳見賢應對方式較為沉穩，依循黨內提名辦法，已提前請辭黨職主委。近日他也與新竹市副市長邱臣遠同台，暢談「大新竹治理」，以政見論述與治理願景為主軸，刻意淡化對立與攻防，也讓初選逐步呈現「路線之爭」而非「情緒之爭」。

根據最新民調，陳見賢在政黨對比式題型中已突破過去與鄭朝方緊咬誤差範圍的「黃金交叉」，以50.3％支持度顯著勝過鄭朝方31.1％；徐欣瑩則以43.8％險勝鄭朝方35.9％。陳見賢不僅在對比式題型與鄭朝方的差距（19.2％）勝過徐欣瑩與鄭朝方的差距（7.9％）高達11.3個百分點，且在黨內互比題型中，陳見賢同樣以41.8％的支持度勝過徐欣瑩的33.8％，差距逾8個百分點。

該份民調採家用電話訪問，對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成有效樣本數1072份，在信心水準訂為95％下，抽樣誤差約為±2.99％，並依人口比例結構加權。