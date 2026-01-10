陳見賢竹東造勢 徐欣瑩今誓師

新竹縣副縣長陳見賢10日在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」活動，吸引約3000名鄉親到場相挺。（王惠慧攝）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，陳見賢10日率先在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」活動，吸引約3000名鄉親相挺，陳喊出自己「準備好了」將奮戰到底。徐欣瑩則回應尊重黨內同志參選權利，也預告11日將在湖口辦誓師大會。

昨包括前竹北市長何淦銘、橫山鄉長張志弘、五峰鄉長秋維書、芎林鄉長黃正彪，以及竹東鎮民代表會主席范國威率全體代表與多位里長、國民黨團書記長張良印率黨籍議員到場支持，現場湧入3000名支持者，手中揮舞國旗、黨旗不斷高喊「加油」。

陳見賢致詞指出，竹東曾是台灣3大鎮之一，但長期卡在9萬多人口，他認為要提升教育軟硬體、完善托嬰政策，讓竹東家庭「敢生、敢教、敢養」，只要環境、交通、教育到位，竹東人口有望突破12萬。

面對初選，陳見賢強調自己「準備好了」，會奮戰到底，針對竹東未來發展，將推動公車班次增加，改善通勤、就近入學與就醫動線，並同步推進竹東轉運站結合行政大樓的整體規畫，預計117年完工啟用。

針對陳見賢舉辦造勢活動，徐欣瑩表示，尊重黨內同志參選權利，她將持續努力為新竹守住藍天，凝聚新共識，以最強戰力守護家鄉，讓新竹再贏，11日早上在湖口夜市廣場將舉辦誓師大會，邀請鄉親到場支持。

陳見賢則說，99年他在縣議會擔任議長，包含林思銘、徐欣瑩大家都是黨內同志，徐欣瑩很優秀也是博士，對新竹縣來講2席立委都很重要，希望大家各司其職，把工作做好最重要。