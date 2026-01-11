陳見賢縣政治理有經驗 務實破解湖口、新豐發展瓶頸

陳見賢強調，新豐、湖口最攸關的交通與公共建設，「關鍵的一條線，始終沒有真正接上」，已成為限制區域發展的結構性瓶頸。（陳見賢辦公室提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣副縣長、新竹縣長參選人陳見賢十一日指出，新豐、湖口地區近年受產業外溢與人口快速成長帶動，已成為縣內發展關鍵的區域之一。然而，最攸關民生與競爭力的交通與公共建設，「關鍵的一條線，始終沒有真正接上」，已成為限制區域發展的結構性瓶頸。

陳見賢表示，湖口工業區密集、就業機會充沛，是新竹縣產業與人口成長最快速的地區之一，但長年承受通勤負荷外溢、道路容量不足、生活機能追趕不及等問題，對居民生活品質造成實質影響。

廣告 廣告

以交通現況為例，現行國道一號楊梅至湖口交流道間距長達約十四公里，明顯高於中壢、楊梅地區約五至二公里的配置，導致湖口往返竹北、竹東等主要生活與就業區的車流長期集中，交通負荷失衡。增設交流道、完善快速道路系統，早已不是選項，而是迫切且合理的必要工程。地方已完成需求整合，若中央政策未能即時接續，區域發展將持續「氣血不通」。

陳見賢指出，縣府近年持續與中央盤點並提出多項具體建設需求，包括楊頭高架延伸銜接台六十八快速道路工程進度，以及西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程等，這些都是地方反映多年、已無法再拖延的交通瓶頸。

新豐地區，人口快速成長已直接反映在教育與生活機能的壓力上。以松林國小為例，學生人數明顯攀升，顯示學校量能、周邊交通與公共設施必須提前部署，強調，未來將扛起跨局處整合責任，與公所密切合作，系統性規劃教育資源、交通動線與公共設施配置，避免政策落後於人口變化。

針對竹北市到新豐鄉長達十一點八公里的海岸線發展，將以石滬生態保育、坡頭漁港整治為核心，打造兼顧生態、休閒與地方產業的濱海廊帶。