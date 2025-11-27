陳見賢表態參選新竹縣長 林思銘、徐欣瑩齊稱要全力以赴

面對新竹縣副縣長陳見賢宣布參選縣長，立委林思銘也表示自己會全力以赴。（林思銘辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

立委徐欣瑩（後右）認為新竹縣是個偉大的城市。（徐欣瑩辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

國民黨新竹縣副縣長陳見賢27日公開表態參選新竹縣長，被認為同樣有意參選的立委林思銘、徐欣瑩，也以「似要參選又不說破」的態度回應外界詢問，均表示要「全力以赴」。

林思銘表示，目前國民黨新竹縣長的初選民調尚未正式展開，一切仍有變數。他強調會以最謙卑、最努力的態度投入，拚到最後一刻，全力以赴，用努力與成績爭取鄉親的支持。

徐欣瑩表示，新竹縣的政治情勢已經和過去大不相同，迎向2026，必須推出最強的候選人，才能真正面對民進黨鄭朝方來勢洶洶的挑戰。新竹縣是一個偉大的城市，「新竹縣需要我，我會義不容辭全力以赴，當仁不讓，義無反顧承擔更大的責任。」

