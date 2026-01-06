陳見賢被指涉圖利 競辦斥造謠

媒體人吳子嘉5日直播時指新竹縣副縣長陳見賢涉新豐光星重劃區圖利，已向新竹地檢署具狀告發，未來還有18筆弊案將陸續公布；新竹地檢署6日證實收到告發，已分案調查。對此，陳見賢競選辦公室回應，該重劃區是新竹縣政府依法行政作為，符合完整行政程序，吳子嘉的言論踰越合理評論範圍，將對吳採取法律行動。

吳子嘉在直播中指控陳見賢具有黑道背景，在推了8年不見進度的國防部靶場光星重劃案中，經陳見賢主持重劃案後，竟然在未舉辦公聽會的情況下，8個月就通過重劃案。

吳子嘉表示，重劃案97％土地為國防部所有，但地上物拆遷經費卻高達2億多元，已將相關資料提供檢調參考。

新竹地檢署昨證實收到告發，已分案調查。

陳見賢競選辦公室昨澄清，該重劃案是新竹縣政府依既有法定程序所進行的正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序，陳見賢是在職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務。

陳見賢競辦發言人田芮熙指出，吳子嘉5日晚間於社群媒體平台直播中所發表言論，內容明顯與事實不符，已對陳見賢名譽造成具體且實質損害，相關言論亦已踰越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱疑慮，將正式委由律師全權處理。

田芮熙表示，競選團隊已發現有特定政治人物支持者群組及相關社群平台，明顯刻意散布未經查證的不實內容，行為明顯構成「惡意造謠」，對相關不當言論與行為均已完整蒐證，將展開法律行動。

針對外界對於光星重劃區辦理時程、開發費用增加及補償程序有所質疑，新竹縣政府昨下午發聲明指出，該案所有程序均依法辦理，且土地改良物拆遷補償費等，均經政府部門依職權審核，目前光星自辦市地重劃區重劃會尚未申請解散，相關會議紀錄與分配清冊均已公告於新竹縣政府地政處網站供公眾閱覽。