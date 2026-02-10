陳見賢赴新竹縣黨部登記參選縣長：希望走完初選程序

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢10日上午赴縣黨部，正式辦理「新竹縣長候選人」提名登記。（王惠慧攝）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，陳見賢10日上午偕夫人陳玉貴一同到國民黨新竹縣黨部，正式辦理「新竹縣長候選人」提名登記，前縣長邱鏡淳、黨籍議員也到場支持，大批鄉親湧入黨部高喊「陳見賢！當選！」展現團結氣勢。

陳見賢、徐欣瑩陣營日前已分別領表，9日至11日3天需正式向黨部登記。據悉，待登記程序完成後，黨中央將進行最後一次協商，若仍無共識，擬依規定採「七三制」初選，黨員投票日則暫定於3月28日。

今早10點陳見賢在大批鄉親簇擁下，到國民黨新竹縣黨部完成提名登記，現場支持者歡呼加油聲不斷，齊聲高喊「凍蒜」口號，展現團結氣勢。

陳見賢受訪指出，今天是一個重要時刻，自己身為黨員就必須遵守黨內的制度與規矩，所以今天如期來參加黨內登記，就是希望走完初選程序。接下來，就是努力打拼，爭取所有新竹縣民的認同，也會陸陸續續推出政見牛肉，以及老中青幼的各項福利政策，讓大家共榮、共好。

被問到外傳立委徐欣瑩可能脫黨參選，陳見賢則說，「這個問題我不知道怎麼回答，」反正我想我們就是守規矩、照制度走的人，至於其他的人要怎麼做，那是她個人的行為，不予置評。

至於陳見賢民調首次超車，甚至在與徐欣瑩兩人的比對也大贏？陳見賢則說，民調是瞬息萬變的、民意如流水，距離選舉還有一段時間，團隊也會持續努力。

陳見賢致詞指出，感謝各界好朋友今天陪同他到新竹縣黨部完成登記，新竹縣能有今日成果，來自歷任縣長長期累積的治理基礎，包含營養午餐、老人年金等政策都非一蹴可幾，而是縣民與領導者共同努力的結果。

陳見賢指出，新竹縣正快速蛻變，出生率與遷入率名列前茅，政府必須同時照顧年輕人、孩子、長者與弱勢族群，推動托嬰、托育、課後照顧等政策，打造族群共榮的環境。新竹縣目前家戶所得全國第一，身為執政者有責任讓治理持續精進，讓鄉親過得更幸福、更快樂。

他也強調，新竹縣是科技大縣，面對AI浪潮，智慧城市勢在必行，警政、社政、環政、農政等都需結合科技因應成長需求，隨著人口接近60萬人，交通與基礎建設不足已成民眾共同心聲，若能當上縣長未來將在議會監督下，加速完成重要交通建設。

