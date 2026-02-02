陳見賢辭主委投入黨內初選 徐欣瑩再轟初選成作弊騙局

陳見賢2日下午辭去縣黨部主委投入初選。（圖：陳見賢臉書）

國民黨中央今天（2日）公告，2026新竹縣長黨內初選將從5日起開始領表，9日起一連3天辦理參選登記。縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢為爭取提名，且因遭對手、立委徐欣瑩質疑操縱黨務、黑箱運作等，下午辭去縣黨部主委職務。不過徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩質疑初選充滿黑箱作業疑雲，強調要公正公平公開。（圖：徐欣瑩臉書）

陳見賢下午辭去新竹縣黨部主委，在媒體受訪時表示，國民黨在新竹縣的黨內初選，從沒有像這次、搞到全國皆知，知名度甚至勝過6都，讓他匪夷所思。並非眷戀縣黨部主委的職務，畢竟這個主委是沒有薪水卻來發薪水的工作，只是心疼「這個家沒人顧」。陳見賢自認是奉公守法、照著制度走的人，怎麼會（初選）變成他的不對？國有國法、家有家規。初選73制不是陳見賢訂的，是能透過黨代表大會修改的。「妳入了這個家，家規訂在那裏」，不要用偷換概念，顛倒是非。

徐欣瑩辦公室抨擊黨部已成陳見賢文宣辦公室，何來公平之說？（圖：徐欣瑩辦公室提供）

陳見賢抨擊，近期不斷被造謠馬上會被抓去關、不會初選、會當不完（縣長）。對手也透過媒體一直批評國民黨初選搞黑箱，其實一切都依法、依規，黨員名冊徐欣瑩手上也有，不也到處去拜訪了。對於他和某幫派老大同框受贈消防車一事，陳見賢強調，這些都是縣府派他出席的公務行程，他並不知道對方身份。

徐欣瑩辦公室下午則表示，問題不在於陳見賢同志辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

針對黨內初選公告。徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。請問，所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的七三制，正常的人都會反對。徐欣瑩辦公室說，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩辦公室表示，輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，我們對此相當憂心，且這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看我們是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。（彭清仁報導）