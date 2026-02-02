陳見賢辭去新竹縣黨部主委 宣布全力投入國民黨竹縣長初選

陳見賢（前排右二）辭去新竹縣黨部主委，宣布全力投入國民黨竹縣長初選。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

國民黨新竹縣長候選人陳見賢二日於國民黨新竹縣黨部正式辭去主任委員一職，在多位黨內前輩與基層黨員見證下，提前卸下黨務工作，表態將全力投入黨內初選。

前黃復興黨部主委張蘭澄表示，陳見賢主動辭去主委職務，展現「犧牲小我、成全大局」的氣度，正是軍人所尊崇的「黃埔精神」。

陳見賢表示，政治的本質是為人民服務，而不是個人的舞台。自己並不眷戀主委職務，縣黨部主委本身並無薪資，反而肩負照顧黨工、發放薪資的責任。面對黨產條例通過後，黨務資源有限，縣黨部仍努力維持制度運作，讓基層黨工得以穩定服務，他對此始終心懷感謝與不捨「心疼這個家，沒人照顧。」

針對近期圍繞初選制度的爭議，陳見賢說，國民黨初選規則早已明文訂定，並非由個人所制定，任何制度若需調整，皆應循黨的正式機制處理。身為黨員，就應遵守既有規範，拒絕偷換概念、顛倒是非。

陳見賢坦言，這段期間面對抹黑與謠言攻擊，內心並非沒有壓力，但始終問心無愧，呼籲政治競爭應守住基本底線，因為每一句不實指控，傷害的不只是個人，也可能波及基層與社會信任。

陳見賢表示，國民黨中央黨部已於二日正式公告啟動黨內初選程序，他也已於上午完成辭職書送交中央。自即刻起，正式卸下新竹縣黨部主委職務，未來無論中央如何安排接任人選，他都將與黨員同志站在一起，共同守護地方、守護這個家園，讓藍天持續在新竹縣扎根。