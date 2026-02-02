陳見賢辭竹縣黨部主委拚初選 徐欣瑩辦公室：辭職非關鍵、只要公平透明科學

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】國民黨2026新竹縣長黨內初選將從5日起開始領表，9日起3天辦理參選登記。縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢為爭取提名，今(2)日下午在前黃國興黨部主委張蘭澄等數十名資深黨員力挺見證下，辭去縣黨部主委工作。

國民黨新竹縣黨部今日下午舉行「陳見賢主委珍重再見惜別會」，到場的除13鄉鎮市基層黨工，國民黨系統的青工會、婦女會以及新竹縣總工會等也派員到場獻花，而黨齡長達71年、96歲的超資深黨員利天坤也親到現場祝福陳見賢馬到成功、萬事順利。

陳見賢表示，辭去主委一職並非眷戀權位，而是心疼這個家沒人照顧，他呼籲所有參選人，應尊重黨內既有規章，不應隨意顛倒是非。

他說，國民黨黨內初選沒有一次像這次搞到全國這樣有知名度，甚至都勝過六都，讓他匪夷所思。他不是眷戀這個主委，主委是沒有薪水的，主委是來發薪水的，但黨產條例通過之後，國民黨是沒錢的。今天為了選舉，他不是眷戀這個主委，而是心疼「這個家沒人照顧」。

陳見賢說，奉公守法、照著制度走的人，怎麼會變成是他的不對了？制度訂在那裡，國有國法，家有家規，其實現在他都不應該辭，應該登記完之後才能辭，因為領表也不一定會登記。

陳見賢說，這段時間他遭到不斷的抹黑、造謠，說他馬上會被抓去關，說他「當不完」（縣長任期），每個人都要有口德，抹黑行為傷害的不只是土地與黨員，傷害的都是自己的家人與黨員。

他說，上午已經將辭職書傳送到中央黨部，此刻開始他辭掉國民黨新竹縣黨部主任委員的職務。

針對陳見賢辭去黨部主委一職，徐欣瑩辦公室今日下午發布新聞稿指出，問題不在於陳見賢同志辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取七三制，正常的人都會反對，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利?