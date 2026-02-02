陳見賢辭竹縣黨部主委無用 徐欣瑩警告國民黨：小心一屍五命

徐欣瑩表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，關鍵在初選辦法公平、科學、透明，能否反映真實民意。徐欣瑩辦公室提供



國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩不分軒輊。陳見賢被質疑兼任黨部主委是「球員兼裁判」，今（2/2）下午請辭黨部主委。徐欣瑩對此表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反映真實民意，若國民黨不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。

徐欣瑩與陳見賢持續相爭，初選兩次協調會無共識，黨中央決定初選採黨員投票3成、民調7成決定提名人選。徐欣瑩辦公室強調，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩陣營質疑，所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的七三制，正常的人都會反對。徐陣營表示，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩陣營說，輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，對此感到相當憂心，這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看國民黨是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

至於今日被攻擊為了私利，徐欣瑩回應，不知道私利在哪？除了競選過程收到這麼多的污衊，被有心人士攻擊、抹黑如此用力外，不知道利在哪？呼籲黨員同志不要被誤導，反而對手同志不斷被媒體與民眾質疑參選涉及龐大利益與弊案，才應該詳細說明。

