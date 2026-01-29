陳見賢辭竹縣黨部主委 徐欣瑩改口支持「開放參選」

原本堅持黨內初選全民調的立委徐欣瑩今晚再出招，在臉書宣布支持陳見賢所提的「開放參選」。（本報資料照）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，繼陳見賢宣布正式請辭黨部主委後，原本堅持黨內初選全民調的立委徐欣瑩今晚再出招，在臉書宣布支持陳見賢所提的「開放參選」。外界解讀，此舉是否代表若黨中央同意，竹縣藍營將有2位候選人，也讓選情再添不確定性。

徐欣瑩在臉書指出，這些日子看著大家對2026年縣長初選的關注與擔憂，徐欣瑩也一直在思考。在看到陳見賢近期數度提出「開放參選」的主張，她也反覆思考了許久。如果「堅持公平公正」會造成僵局，那她願意退一步，支持陳見賢「開放參選」的主張。

徐欣瑩強調，既然2名參選人在「開放參選」上有了共同的交集，那麼這就是我們攜手走向未來的最大公約數。而她為了新竹縣，一定全力以赴！

針對「開放參選」的說法，徐欣瑩陣營表示，初選機制仍依黨中央的決定，他們只是回應陳見賢的提議；陳見賢陣營則回應，一切遵照國民黨的初選機制辦理。

黨內人士解讀，徐欣瑩陣營所謂「開放參選」的說法，指的如果是不再辦初選，直接讓2名參選人同時以國民黨身分投入縣長選戰，這種風險實在太高，畢竟竹縣包括藍、白、綠等仍有其他勢力存在，並非藍營絕對優勢，且這種作法的黨中央是否會同意也還是未知數。

