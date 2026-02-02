陳見賢辭竹縣黨部主委 爭取國民黨新竹縣長提名

（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）國民黨新竹縣副縣長陳見賢角逐提名新竹縣長，陳見賢今天表示，正式辭去國民黨新竹縣黨部主任委員，已完成辭職書並送交中央，將全力投入黨內初選，力拚爭取提名。

陳見賢今天接受媒體聯訪表示，國民黨中央黨部已於今天正式公告啟動黨內初選程序，他也已於上午完成辭職書送交中央，正式卸下新竹縣黨部主委職務；未來無論中央如何安排接任人選，他都將與黨員站在一起，共同守護地方。

針對近期圍繞初選制度的爭議，他說，國民黨初選規則早已明文訂定，並非由個人所制定；任何制度若須調整，皆應循黨的正式機制處理。

陳見賢表示，既然身為黨員，就應遵守既有規範，未來將努力守護家園，讓藍天持續在新竹縣扎根。

另外，陳見賢今天上午出席新竹縣政府與新竹家扶中心舉辦新進寄養家庭授證典禮，媒體提問有關竹北市長人選、民眾黨有可能推人參選，陳見賢受訪說，他樂觀其成，有心要出來做事的人，都歡迎。

有關新竹市副市長邱臣遠遭外界評估不排除參選竹北市長，陳見賢說，樂觀其成，竹縣市本就是共同生活圈，期待良性競爭、共榮共好。

邱臣遠表示，過去他與陳見賢在園縣市高峰會、中台灣治理平台、桃竹苗大矽谷等都有相關縣市政交流，而縣市之間在行政區畫上或許有區分，但對市民是共同生活圈，必須要從大新竹區域發展出發，讓大家共榮共好。（編輯：陳仁華）1150202