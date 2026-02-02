陳見賢辭黨部主委！徐欣瑩辦公室表態「從未反對73制」：初選成作弊騙局

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣副縣長陳見賢今（2日）辭去黨部主委一職。（圖／翻攝畫面）

表態參選2026新竹縣長的副縣長陳見賢，遭同黨對手、立委徐欣瑩抨擊是「球員兼裁判」；為杜悠悠之口，陳見賢今（2日）請辭黨部主委一職，強調初選規則並非他所定，也喊話徐欣瑩不要偷換概念。對此，徐欣瑩辦公室也回應「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

針對黨內初選公告，徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩辦公室強調，團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

徐欣瑩辦公室反問，所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的七三制，正常的人都會反對。徐欣瑩辦公室說，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利?

徐欣瑩辦公室說，輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，我們對此相當憂心，且這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看我們是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

至於今日被前黃復興黨部新竹縣市主委張蘭澄點名「切莫因個人私利導致藍營選情崩盤」，徐欣瑩辦公室說，不知道私利在哪？除了競選過程收到這麼多的汙衊，被有心人士攻擊、抹黑如此用力之外，不知道利在哪？呼籲黨員同志不要被誤導；反而對手同志不斷被媒體與民眾質疑參選涉及龐大利益與弊案，才應該詳細說明。

