陳見賢辭黨部主委！徐欣瑩：問題不在辭不辭

徐欣瑩辦公室表示，問題不在於辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明。

新竹縣副縣長兼國民黨縣黨部主委陳見賢，為投入黨內縣長初選，2日辭去黨部主委；為此，徐欣瑩辦公室表示，問題不在於辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反映真實民意，選出最強候選人，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

徐欣瑩辦公室指出，從未反對73制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為充滿作弊的騙局。

所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢完全反對全民調，只敢採用黨員投票73制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的73制，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利。

徐欣瑩辦公室說，輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，對此相當憂心，且這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看是否有勇氣用陽光取代黑金，是否能推出最強、最清白的候選人。

