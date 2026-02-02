陳見賢遭控是黑道 美女發言人「天才澄清」讓小流氓升級全台首惡

新竹縣副縣長陳見賢（左）遭控有黑道背景，發言人田芮熙（右）出面澄清卻遭網紅酸爆。（合成照片／陳見賢辦公室提供）





2026九合一地方大選在即，國民黨新竹縣長提名掀內戰，立委徐欣瑩開嗆現任新竹縣副縣長陳見賢有黑道背景，更指控陳是「二清專案」的管訓流氓，引來其辦公室發言人田芮熙出面澄清，當時陳面臨的是「一清專案」。此舉讓財經網紅胡采蘋看傻眼，直呼這份「天才澄清」反而是在說陳見賢並非小流氓、而是「全台首惡」，根本越描越黑。

胡采蘋昨天（1日）晚間發文指出，一開始注意到陳見賢的發言人田芮熙，就驚嘆對方「非常正」，就像剛出道的民眾黨議員「學姐」黃瀞瑩，但看了田芮熙發言幾次後，突然感覺可能發掘了下一個王大陸，因為其發言「非常有王大陸的風格」。

胡采蘋表示，陳見賢被指控是新竹風飛砂的黑道、是二清專案的管訓流氓，沒想到田芮熙出面澄清陳見賢是「一清專案」，讓胡采蘋忍不住驚呼「這是什麼超天才澄清，當初蔣經國抓一清專案都是全台首惡，羅福助、顏清標、以及一度雄霸南台灣，黑也是他、白也是他，南部無人敢抓，只能北部警方下屏東對決的屏東縣議長鄭太吉，一清專案是全員惡人好嗎？」

胡采蘋酸，田芮熙澄清了老闆不是小流氓、而是全台首惡，團隊眼看走錯第一步，只好開始瞎掰，宣稱當時被一清專案管訓是未經審判、被冤枉的，她也認同司法審判程序的確是那個年代的問題；但眼看團隊接著把陳見賢塑造成「在舊年代被冤枉的白色恐怖受害者」，讓胡采蘋忍不住笑稱「我真的很擔心我們王大陸是不是要被比下去了」。

最後，胡采蘋也稱網路上有人流傳，陳見賢擔任新竹縣議長時，一律下午2點以後才開會，讓議員可以「早上睡飽、中午吃飽」再上班，且台股下午1點半收盤，「可以炒完股票再進議會對嗎？」（責任編輯：殷偵維）

