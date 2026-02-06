陳見賢領表參加新竹縣長初選 力拚國民黨提名

新竹縣長國民黨初選進入白熱化階段，副縣長陳見賢今（6）日正式宣布投入初選，委由發言人田芮熙代為領表及協助相關作業。陳見賢與立委徐欣瑩經過2次協調皆未果，後續將依黨內規定採7成民調、3成黨員投票的「七三制」進行初選。

陳見賢領表參加黨內初選。（圖／陳見賢臉書）

國民黨2日已公告初選辦法，將採黨員投票3成、民調7成的方式進行。6日是領表最後1天，陳見賢已委由發言人田芮熙代為領表，徐欣瑩陣營則預計下午派員領表。待黨內初選登記後將再進行協調，若協調仍未果，將正式啟動七三制初選機制。

廣告 廣告

陳見賢表示，此次參選延續多年縣政治理經驗，將以具體政策與治理成果為基礎，帶領新竹縣穩健前行。他指出，過去多年在縣政團隊中，持續推動交通建設、產業發展、文化教育及智慧治理等面向，累積行政執行與跨局處整合經驗。本次投入初選，將以「政策落地、治理延續」為核心方向，提出下一階段發展藍圖。

陳見賢的最大對手是徐欣瑩。（圖／資料照）

在民生照顧面向，陳見賢強調將強化智慧科技導入長期照顧體系，推動智慧穿戴輔具應用，爭取導入智慧教控與監測系統，協助家庭照顧者與專業服務單位即時掌握身心狀況，減輕照顧負擔並提升服務品質。

交通建設方面，陳見賢規劃持續優化公共運輸服務，特別是環狀與幹線公車路網的串聯與提升。他表示，將透過路線整併、班距優化與轉乘效率強化，改善通勤便利性，並結合產業園區與生活圈發展，提升整體交通服務能量，讓公共運輸更貼近民眾日常需求。

在產業與城市治理層面，陳見賢提出將延續推動智慧產業布局，強化AI應用於城市管理與公共服務，提升行政效率與決策精準度。同時在教育與文化政策上，促進資源均衡與在地文化扎根，打造兼具科技發展與生活品質的城市環境。

陳見賢強調，縣政的推動沒有捷徑，唯有一步一腳印，把交通、產業、教育與智慧治理等政策持續做好，才能回應鄉親真正的關心。他也表示，未來仍將把重心放在政策溝通與公共討論上。

延伸閱讀

徐欣瑩參選到底硬槓黨中央 陳見賢沉穩應戰

2026代表民進黨選新竹縣長？鄭朝方沒鬆口：由大眾決定

2026新竹縣長選戰提名協調未果 國民黨：2/2公告初選