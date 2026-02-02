[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

國民黨籍新竹縣長楊文科將卸任，新竹縣長選情逐步受到關注。有意爭取黨內提名的新竹縣副縣長陳見賢，今出席縣府與新竹家扶中心共同舉辦的新進寄養家庭授證典禮，會後被媒體問到竹北市長民眾黨也有規畫參選。陳見賢回應表示，新竹縣市本來就是共同生活圈，對於不同政黨、不同人選投入選舉，他抱持開放態度，只要是有心為地方做事的人，都歡迎參選，也樂觀其成。

陳見賢首度與民眾黨同台展現藍白合意願 強調大新竹合作共榮。（圖／FTNN拍攝）

談及新竹市副市長 邱臣遠 不排除參選竹北市長一事，陳見賢指出，邱臣遠是一位非常優秀的官員，雙方過去在北台與中台相關會議中多次共事，也經常就交通、教育等公共議題交換意見，相關建議都相當具有參考價值。

陳見賢表示，新竹縣與新竹市在生活機能與發展上緊密連結，竹北市仍有持續進步的空間；而新竹縣家戶所得長期名列全國前段班，也期待縣市能在既有基礎上持續合作，朝向共榮共好的方向前進。

陳見賢回應表示，新竹縣市本來就是共同生活圈，對於不同政黨、不同人選投入選舉，他抱持開放態度。（圖／FTNN拍攝）

對於媒體進一步追問，新竹縣選舉是否可視為「藍白合」的起點，陳見賢則回應，民眾黨前主席 柯文哲 為新竹市人，新竹縣市原本就是一家人，無論誰參選，最終目標都是希望讓縣市民眾過得更好，大家也都會朝這個方向努力。

邱臣遠今日同樣出席該活動，他回應表示，感謝陳見賢的肯定，並指出新竹縣市長期以來同屬一個生活圈，不論在竹北或新竹市，都因科學園區發展而在經濟、交通與教育等面向密切連動，縣市之間仍有許多議題值得進一步合作與討論。

邱臣遠也提到，過去他與陳見賢曾在園縣市高峰會、中台灣治理平台、桃竹苗大矽谷等場合進行縣市政交流，未來也將持續強化彼此互動；即便行政區劃有所不同，但從市民角度來看，仍屬共同生活圈，縣市發展應以整體區域為思考出發點，促進共榮共好。

