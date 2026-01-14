陳見賢、徐欣瑩再對談 國民黨新竹縣長初選方式可望拍板

國民黨新竹縣長初選是否採7成民調、3成黨員投票，成為協調會焦點。（合成畫面／張哲瑋、王侑聖攝）





國民黨新竹縣長初選進入關鍵階段，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競逐提名資格，雙方繼上月舉行首場協調會後，今（14日）上午11時再度召開第二次協調會，地點設於新竹縣黨部，由縣長楊文科主持，兼任副主席的秘書長李乾龍與組發會主委李哲華也將出席與會，外界預期有望針對初選方式取得共識。

國民黨新竹縣長初選去年12月30日曾舉辦首場協調會，當時除陳見賢、徐欣瑩外，立委林思銘也參與討論。會中三人各自表達立場，最終達成共識由林思銘退出協調行列，確定由陳、徐兩人持續角逐。

隨著初選戰況升溫，竹縣街頭已陸續出現雙方競選看板。陳見賢掛出「幸福竹縣、馬力全開」標語，徐欣瑩則以「全民調、初選唯一支持徐欣瑩」訴求吸引選民目光。上周末雙方更在竹東、湖口同步舉辦活動拚場，氣氛逐漸升溫。

陳見賢當時表示自己「準備好了」，將奮戰到底；徐欣瑩則強調，新竹縣需要推出能促成「藍白合」、同時具備抵抗司法攻擊能力的最強人選。不過，陳見賢也公開肯定徐欣瑩是「國會不可或缺的關鍵戰力」，希望她續留立法院，與地方共同打造「新竹鐵三角」，為團結勝選奠定基礎，言談間暗示由自己參選縣長，徐欣瑩續守國會，雙方互動仍持續交鋒。

今日舉行的第二次協調會，外界關注是否將拍板初選機制。若採民調方式，依國民黨現行規定，將以「7成民調、3成黨員投票」作為計算標準，該比例也被視為協調會上的討論重點之一。

