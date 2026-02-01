陳見賢、徐欣瑩初選意見分歧 吳子嘉警告：「發生一情況」國民黨竹縣必敗

國民黨新竹縣長初選白熱化，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢皆有意爭取黨內提名參選。根據《美麗島電子報》1月5日公布的「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」結果顯示，如果國民黨由徐欣瑩對決民進黨鄭朝方，徐欣瑩支持度為37.2%，鄭朝方為35.1%；若由陳見賢對決鄭朝方，鄭朝方支持度為38.3%，陳見賢為33.3%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，徐欣瑩目前民調居首，但不滿黨內初選制度，若脫黨參選到底，國民黨竹縣必敗。

吳子嘉指出，陳見賢跟鄭朝方差距不大，表示黨的力量很大。但在適合度方面，鄭朝方最高。內部民調顯示，三方同時競選，陳見賢位居第三，徐欣瑩居首。徐欣瑩與陳見賢若參選到底，可能形成全國第一個「三腳督」局面，因為照國民黨黨主席鄭麗文主張，初選採納7成民調以及3成黨員，最終結果將是陳見賢勝出，第三名將代表出線，因為陳見賢當了9年的黨部主委，牢牢掌握竹縣黨員。

吳子嘉說道，民調第一的人若不能夠參選，會怎麼做？一定選到底，「我好好的第一名不選，讓第三名選，因為你（國民黨）用一個奇怪的制度，那我為什麼要接受這個制度？我可以反對啊。既然會當選，為什麼不選？」

吳子嘉預言，由於國民黨初選採納7成民調以及3成黨員，最終結果將是陳見賢（見圖）勝出。（資料照，陳見賢團隊提供）

陳見賢優勢何在？吳子嘉認：徐欣瑩恐不滿制度缺席初選

吳子嘉認為，陳見賢因為擔心棄保效應影響，一定反對兩人均代表國民黨出線。而陳見賢在地方黨部有力量，在中央黨部也有力量，可能堅持透過初選出線，淘汰徐欣瑩。徐欣瑩因為不滿制度，可能連初選都不會參加。

吳子嘉推測，民調居首的徐欣瑩會參選到底，若初選規則不公平，為了維護聲望、名譽，徐欣瑩不會參加初選。國民黨若提名一個不會選贏的人、徐欣瑩脫黨，最後竹縣國民黨必敗。

​ 吳子嘉推測，民調居首的徐欣瑩（見圖）會參選到底 。（資料照，徐欣瑩團隊提供）

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月30至2026年1月2日，調查範圍新竹縣，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

