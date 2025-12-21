陳詩媛婚禮揭曉寶寶性別！突曝「聽損基因遺傳」喜餅藏洋蔥

王齊麟、陳詩媛今（21）日盛大補辦婚宴。（圖／經紀人提供）





兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」，全場親友驚喜歡呼，現場洋溢滿滿祝福與歡笑。

在晚宴開始前，兩人於下午依循傳統習俗完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，也即將迎來新生命，但爸媽相當重視傳統，認為婚禮是人生重要的里程碑，希望能與所有親人好友一同見證彼此的承諾與幸福時刻。

廣告 廣告

另外此次婚禮喜餅特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」，背後其實有著深具意義的原因，因為十元本身帶有聽損相關的遺傳基因，但所幸她為隱性基因。也正因如此，他們更加珍惜這份幸運，並希望透過實際行動，支持並關注聽障族群，將祝福分享給更多人。

王齊麟、陳詩媛揭曉寶寶性別。（圖／經紀人提供）

王齊麟、陳詩媛揭曉寶寶性別。（圖／經紀人提供）

今晚喜宴嘉賓雲集，眾多羽球國手、國家代表隊運動員、啦啦隊夥伴與演藝圈好友皆到場祝賀。藝人賓客包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、董事長樂團吉董、范逸臣、田家達、李易與六月夫妻檔、巫啟賢及名主持人聶雲等；體壇方面，除了上百位羽球選手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親臨祝福。

現任運動部部長，同時也是和新郎王齊麟一起創下兩屆羽球男雙奧運金牌紀錄的前搭檔李洋擔任證婚人上台致詞。李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。

婚禮驚喜橋段接連登場。由於陳詩媛過去曾擔任樂團芒果醬 MV 女主角，王齊麟特別秘密籌劃驚喜，和芒果醬一起現場演唱〈我喜歡你〉，讓新娘又驚又喜。隨後，徐乃麟與曾國城兩位演藝圈大哥代表藝人好友獻上祝福。

在主持人熱情「敲碗」下，情歌王子品冠先和今晚的男主角齊麟合唱〈那些女孩教我的事〉，再獻唱〈無可救藥〉為新人送上最深情的祝賀，接著，有鐵肺歌后之稱的戴愛玲和海角七號男主角范逸臣再登台高唱〈千年之戀〉，讓婚禮瞬間變成小型演唱會，現場賓客都大飽耳福，也為整場婚禮畫下熱鬧又溫馨的完美句點。



【更多東森娛樂報導】

●阿翔中大樂透頭獎？老闆驚呼「得主現身」合照真相曝光

●北捷隨機攻擊奪命！Lulu沉痛發聲 百萬YTR提醒一事

●直擊／王齊麟、陳詩媛甜蜜現身婚宴！李洋「1原因」恐將缺席

