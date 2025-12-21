陳詩媛婚禮曬「超音波照」公布寶寶性別！李洋致詞虧王齊麟：終於有人收服他

王齊麟與陳詩媛喜獲兒子。經紀人提供

兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」，是可愛的兒子。

婚禮當天的伴娘團同樣備受矚目。由十元的姐妹們：禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔組成的「強大伴娘團」，不僅顏值與氣場兼具，更一路陪伴新人走過重要時刻，為婚禮增添滿滿祝福與亮點，也象徵著新人身邊最珍貴、最堅實的支持力量。

廣告 廣告

王齊麟、陳詩媛婚禮氣氛熱鬧溫馨。經紀人提供

現任運動部部長，同時也是和新郎王齊麟一起創下兩屆羽球男雙奧運金牌紀錄的前搭檔李洋擔任證婚人上台致詞。李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。

婚禮驚喜橋段接連登場。由於陳詩媛過去曾擔任樂團芒果醬 MV 女主角，王齊麟特別秘密籌劃驚喜，和芒果醬一起現場演唱〈我喜歡你〉，讓新娘又驚又喜。隨後，徐乃麟與曾國城兩位演藝圈大哥代表藝人好友獻上祝福，在主持人熱情「敲碗」下，情歌王子品冠先和今晚的男主角齊麟合唱〈那些女孩教我的事〉，再獻唱〈無可救藥〉為新人送上最深情的祝賀，接著，有鐵肺歌后之稱的戴愛玲和海角七號男主角范逸臣再登台高唱〈千年之戀〉，讓婚禮瞬間變成小型演唱會，現場賓客都大飽耳福，也為整場婚禮畫下熱鬧又溫馨的完美句點。



回到原文

更多鏡報報導

陳詩媛婚禮淚崩告白！浪漫誓詞曝光 王齊麟甜喊：妳是此生唯一的老婆

李洋抱病也要挺搭檔！戴口罩趕抵王齊麟婚禮 徐乃麟祝福：永浴愛河

王齊麟婚禮豪華賓客名單曝光！曾國城、徐乃麟都來了 奧運金牌林郁婷也現身