陳詩媛婚禮淚崩告白！浪漫誓詞曝光 王齊麟甜喊：妳是此生唯一的老婆

王齊麟和陳詩媛的誓詞感動在場無數人。李鍾泉攝

奧運羽球金牌王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛（十元）今（21日）在萬豪酒店補辦婚禮，賓客約600人，名單跨足演藝圈、體育界，包括徐乃麟、曾國城、聶雲、戴愛玲、品冠、謝承均以及啦啦隊女孩們，夫妻倆在進行證婚儀式時，忍不住掉下眼淚，王齊麟更浪漫告白：「從今天起妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆。」

陳詩媛在告白時情緒潰堤，話還沒說完眼淚就先掉了下來。她哽咽形容，兩人最浪漫的其實是那段明顯的身高差，「因為這個差距，我在人群裡總能一眼找到你；就算你常常看不到我，你也一定會想辦法找到我，緊緊牽住我的手。」她細數那些讓她心動的瞬間，像是王齊麟總是大聲呼喊她的名字，把所到之處布置成她喜歡的樣子，興奮地分享走過的每一條路。

王齊麟、陳詩媛都忍不住淚崩。李鍾泉攝

陳詩媛分享，她最喜歡他們第一次一起看電影時，王齊麟因為《數碼寶貝》偷偷落淚的模樣，兩個人可以排隊只為吃一碗麵，也能在餐廳客滿時果斷轉身，隨便找地方吃飯，「你讓我相信愛是流動的，喜歡那些我們微小又平凡的日常。」她對王齊麟說，想一起攜手走下去，「你是我的目標，也是我的責任，我的願望變成你的動力，謝謝你一起接住了我，和我一起站在這裡，謝謝你成為我人生中的夥伴、孩子的爸，永遠的愛人。」

王齊麟也向陳詩媛說：「我很肯定妳就是我要牽手一輩子的人，我不是很完美，我有時候很愛亂生氣，妳總是用妳的耐心陪我變更好的人。不管我輸球、贏球、迷惘，妳都能接住我的情緒，給我一個溫暖的擁抱，我也謝謝妳為我付出很多，因為有妳讓我學會什麼是責任，也讓我知道什麼是一個家。」王齊麟承諾，無論在順境、逆境都會珍惜她，「在妳需要成為妳最堅強的後盾，從今天起妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆。」



