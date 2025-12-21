陳詩媛婚禮誓詞「淚崩告白王齊麟」寶寶性別首度曝光！

王齊麟、陳詩媛婚禮。（圖／經紀人提供）

兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」）21日晚在台北萬豪酒店舉辦盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠，氣氛熱鬧而溫馨。兩人今年6月完成結婚登記，10月對外分享懷孕喜訊，目前已懷孕6個多月。婚禮中特別安排性別派對，是個男孩，現場洋溢滿滿祝福與笑聲。夫妻倆依循傳統完成迎娶與證婚儀式，王齊麟表示：「爸媽重視傳統，希望與親友一起見證彼此承諾與幸福時刻。」

婚禮上，陳詩媛忍不住落淚，深情告白王齊麟。她回憶兩人日常的小甜蜜：「最夢幻就是我們的身高差，雖然你常常看不到我，但你會用盡方法找到我。」她最後堅定說：「你是我的目標，也是我的責任……謝謝你成為我人生中的夥伴、孩子的爸，永遠的愛人。」

廣告 廣告

陳詩媛懷上男嬰。（圖／經紀人提供）

王齊麟也深情回應：「我很肯定妳就是我要牽手一輩子的人，我不是很完美，但妳總是用耐心陪我變更好。不管我輸球、贏球、迷惘，妳都能接住我的情緒，給我溫暖擁抱。從今天起，妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆。」兩人的告白既溫馨又真摯，展現對彼此的愛與承諾。

證婚人、前搭檔李洋幽默致詞：「終於有人能收服齊麟了！」他以自身羽球經驗比喻婚姻如雙打比賽，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。

晚宴嘉賓陣容豐富，演藝圈好友如徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、范逸臣、李易與六月夫妻檔、聶雲等人到場祝賀；體壇方面，上百位羽球選手、巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親臨現場。十元的伴娘團「禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔」全程陪伴新人，為婚禮增添亮點，也象徵新人身邊最堅實的支持力量。

更多中時新聞網報導

原住民保留地貸款 利率補貼助攻

世足基本款門票太少 英首相籲改善

2025十大娛樂新聞回顧》男星閃兵案連環爆