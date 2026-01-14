陳詩媛孕期嘴饞仍咬牙控制體重！曝目標「1公斤都不能多」

陳詩媛孕期嘴饞，哀號控制體重很難。（圖／翻攝自臉書 陳詩媛Hime）

前樂天女孩「十元」陳詩媛自從與奧運金牌羽球國手王齊麟公開戀情後，一舉一動都備受關注。兩人感情進展神速，去年6月10日正式登記結婚，同年12月甜蜜補辦婚宴，更驚喜宣布懷上第一胎，升格準爸媽的好消息讓粉絲與演藝圈好友紛紛獻上祝福。進入孕期後，陳詩媛也不時透過社群平台分享生活點滴，真實記錄孕媽咪的心情與狀態，近日她在IG曬出一張外出近照，並透露自己正努力控制體重，引發網友熱議。

陳詩媛在貼文中寫下：「看電影配蕎麥茶，好想吃爆米花跟吉拿棒」，一句話道出孕期嘴饞的真實心聲，但她也坦言：「為了讓寶寶等爸爸從歐洲回來，醫生說我能做的只有努力控制體重看看」，甚至替自己訂下「這個月1公斤都不能增加」的目標，讓她忍不住直呼「太難了吧，我盡量啦～」，語氣中滿是無奈卻也相當可愛。

從照片中可見，陳詩媛一身休閒又保暖的孕期穿搭，外搭一件深色格紋感的蓬鬆外套，內裡選擇淺灰色連帽長版上衣，整體寬鬆舒適，既不壓肚子又充滿隨性氛圍；下身搭配同色系長褲，腳踩厚底休閒鞋，巧妙拉長比例，也讓整體造型多了幾分輕盈感。她手提小巧托特包、手拿飲品，臉上掛著笑容，孕味十足卻依舊散發少女感。不少粉絲看了貼文後，也紛紛留言替她加油打氣。

