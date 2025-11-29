陳詩媛孕期近況曝！「孕肚藏超好」王齊麟甜誇：漂亮

陳詩媛上月宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自陳詩媛IG ）





前樂天女孩「十元」陳詩媛今年6月與羽球金牌國手王齊麟登記結婚，並於10月初宣布懷孕喜訊，不時會在社群平台分享日常的她，昨（28）日曬出一系列工作照，並寫下「出去工作很開心的孕婦～」，貼文曝光後，釣出老公王齊麟親自回應，夫妻倆甜蜜互動掀起不少討論。

陳詩媛28日曬出穿著粉紅色針織上衣，內搭白色透膚高領，下半身搭配寬鬆米色長褲及厚底鞋的穿搭照片，將孕肚完美藏起，她也坐在木製常上看向鏡頭，模樣十分可愛，還不忘在最後一張分享自己扶腰的畫面，疑似受到懷孕腰痛困擾，而老公王齊麟甜蜜誇讚「漂亮孕婦」，展現對老婆滿滿的愛。

王齊麟親自回應老婆陳詩媛貼文放閃。（圖／翻攝自陳詩媛IG ）

事實上，陳詩媛與老公王齊麟去年4月大方認愛，交往一年半左右於今年6月登記結婚，時隔4個月後又宣布懷孕喜訊，進度相當快速，如今兩人即將升格為新手爸媽，不時會在社群平台公開放閃，閃瞎不少粉絲。



