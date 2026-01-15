陳詩媛懷孕被下體重控管令「1公斤都不能增加」 崩潰喊：太難了吧

記者陳宣如／綜合報導

在成為奧運金牌選手王齊麟的另一半、同時迎來家庭新生命之際，前啦啦隊成員陳詩媛（十元）近日罕見流露孕期壓力。她10日透過社群平台分享近況，提到自己必須努力控管體重，讓這段原本充滿期待的孕期，多了一項「不能增加1公斤」的艱鉅任務，也引發不少關注。

陳詩媛10日在臉書發文自曝孕期嚴格飲控「1公斤都不能增」。（圖／翻攝自陳詩媛Hime臉書）

陳詩媛去年6月與羽球國手王齊麟完成結婚登記，10月對外公布懷孕喜訊，並於同年12月補辦婚宴，正式展開婚姻與家庭生活。懷孕後，她仍不時透過社群平台記錄日常點滴，分享身為準媽媽的心情與狀態。

她10日在臉書發文透露，自己日前外出看電影放鬆心情，卻只能「看電影配蕎麥茶」，並直言「好想吃爆米花跟吉拿棒」，語氣中流露出孕期嘴饞卻得克制的無奈。陳詩媛也說明，因希望寶寶能等到正在歐洲的王齊麟返台，經醫師評估後，建議她現階段能做的就是先控制體重。

陳詩媛（左）去年與奧運金牌羽球國手王齊麟（右）結婚，並對外公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自陳詩媛Hime臉書）

對此，陳詩媛也給自己設立一個目標，表示「這個月的目標是1公斤都不能增加！」並忍不住感嘆「太難了吧，我盡量啦～」，字裡行間透露出面對孕期管理的壓力與自我調適。

此外，陳詩媛先前曾在好友曲曲的YouTube節目中談及婚後生活，提到自己與王齊麟在金錢觀上有所差異。她形容自己凡事較為精打細算，而王齊麟則習慣對親友大方請客、送禮，對此她表示能夠理解，但也曾笑稱覺得「太多了吧」，並透過鏡頭向丈夫喊話，希望對方「多為家庭想一想」。

懷孕的陳詩媛（左）為了等老公王齊麟（右）從歐洲回來，經醫師指示需要控管體重。（圖／翻攝自陳詩媛Hime臉書）

談到感情歷程，陳詩媛也曾坦言，兩人交往初期正值王齊麟站上奧運金牌高峰，感情狀態因此被外界高度關注，加上當時缺乏應對經驗，讓她一度陷入低潮情緒，甚至出現不敢滑手機、整天發呆的狀況。她透露，王齊麟並未因此擺出姿態，反而選擇陪伴她一起面對，這也成為她下定決心攜手走向婚姻的重要原因。

王齊麟與陳詩媛於2024年4月底正式對外認愛，戀情曝光後備受矚目。如今兩人攜手步入婚姻、迎接新生命，相關動態持續受到粉絲與網友關心，不少人也在社群留言替她的孕期挑戰加油打氣。

