陳詩媛挺七個月孕肚現身！ 送好友禾羽「特別大禮」全場笑翻

啦啦隊女神禾羽17日在板橋舉辦寫真《禾你相羽》簽書會，吸引超過400名粉絲聚集，限量號碼牌15分鐘內就被拿光。好友陳詩媛更是挺著孕肚到場站台，還送上了一份特別大禮，讓全場笑翻。

啦啦隊女神禾羽舉辦寫真《禾你相羽》簽書會，好友陳詩媛挺著孕肚到場站台（圖／杰斯汀整合行銷提供）

禾羽寫真書全程在台灣取景，其中最讓他印象深刻的，莫過於在台中深山外拍時，僅穿著薄紗躺在草床上，四周飛滿各式昆蟲，讓她直呼真的快瘋了，一結束就立刻彈起，幾乎把整罐防蚊液都噴光。

懷孕約七個月的好友陳詩媛，也現身簽書會站台，還準備了「浮誇匾額」祝賀，上頭寫著「祝 最美女神 永保青春 人氣火燙 最可愛的十元敬賀」，讓全場笑翻。禾羽相當感動好友挺著孕肚現身，卻也對這份禮物感到苦惱：「體積真的太大了，有點困擾，可能要送回台南老家收藏！」

陳詩媛挺著孕肚，送了浮誇匾額給禾羽（圖／杰斯汀整合行銷提供）

陳詩媛2024年與羽球國手王齊麟的戀情曝光，去年6月登記結婚，12月補辦婚宴，經常透過社群分享當媽心情。孕期嘴饞的她，最近經醫師評估、控制體重，於是設下目標「這個月1公斤都不能增加」，可說對自己頗為嚴苛。

簽書會上，禾羽感性表示，非常感謝粉絲一路以來的支持，成為她持續前進的重要動力，也不忘感謝富邦悍將球團長期以來的照顧。談到今年目標，她預告將遠赴日本拍攝、再推出全新寫真，下半年也確定將參與華劇演出，加上持續的球場應援工作，行程滿檔，忙得不亦樂乎。

禾羽舉辦簽書會（圖／杰斯汀整合行銷提供）