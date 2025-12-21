陳詩媛挺孕肚嫁王齊麟！念誓詞淚崩告白：永遠的愛人

王齊麟、陳詩媛稍早進行證婚儀式。（圖／東森娛樂）





奧運羽球金牌國手王齊麟與陳詩媛（十元）今（21）日在台北萬豪酒店盛大補辦婚宴，小倆口於下午5時先行舉行證婚儀式，在結婚誓詞階段，王齊麟與陳詩媛雙雙忍不住淚水，現場氣氛十分感動。

證婚儀式中，陳詩媛身穿白色低胸澎澎婚紗，王齊麟則以一襲米色西裝搭配咖啡色領結現身，在主持人列出婚約後，兩人雙雙大喊「我願意！」接著陳詩媛深情向王齊麟訴說結婚誓詞，感謝他總是用盡方法找到自己，「撐著我的手，我喜歡你總是大聲呼喊我的名字」。

陳詩媛啦啦隊好友現身祝福。（圖／東森娛樂）

陳詩媛甜蜜訴說著兩人一同經歷的種種，話都還沒說完就流下感動的淚水，笑說是風太大了化解情緒，她感謝王齊麟讓她相信愛是流動的，即便看見彼此的脆弱與不安，也能夠一起面對，成為更喜歡的自己。

接著，陳詩媛更感性告白王齊麟，「你是我的目標，也是我的責任，我的願望變成你的動力，謝謝你一起接觸了我，和我一起站在這裡，謝謝你成為我人生中的夥伴、孩子的爸，永遠的愛人。」而好友禾羽這次也擔任伴娘，更成功接中捧花。



