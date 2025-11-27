陳詩媛曝光孕期身材近照 罕見吐1困擾「很挫折」

陳詩媛發文吐露孕期挫折。（圖／翻攝自 IG@10yuan.0424）

前樂天女孩「十元」陳詩媛與羽球金牌國手王齊麟在2024年公開戀情後一路甜蜜，今年6月10日正式登記結婚，前陣子更宣布懷孕喜訊，收到粉絲與圈內好友滿滿祝福。原本總是以陽光、開朗形象示人的她，近日卻難得在社群坦言心中壓力。

陳詩媛近日在Instagram曬出一組街拍近照，並寫下：「最近買衣服要想很多，以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折，所以買了很多鞋子。」短短一句話，道出了懷孕後身形變化帶來的心理落差。

從曝光的照片中可見，陳詩媛穿著深藍格紋短洋裝，外搭一件寬鬆焦糖色外套，袖子蓬鬆、版型休閒，讓整體造型多了些俐落又不失可愛的層次感；腳踩黑色中長靴搭配白色短襪，既修飾腿型，也顯得俏皮有個性。整體穿搭看似隨性，卻相當符合她一向清新自然的風格。

照片中，她微微遮住嘴笑著，髮型是簡潔自然的長直髮搭配招牌平瀏海，散發孕媽咪特有的柔和氣質。面對孕期變化，陳詩媛勇於分享心聲，貼文發布後，大批粉絲紛紛留言祝福她接下來一切順利，期待迎接新生命到來的喜悅：「好好看，完全沒有孕婦的感覺」、「好看又好搭的靴子」、「超好看的！」、「美美的十元」，也有網友笑說：「接下來就是買小孩的各種東西了」。

