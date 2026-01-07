陳詩媛曝婚後金錢觀不同 喊話王齊麟：多為家庭著想

陳詩媛與王齊麟於2025年6月登記結婚，並於同年宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自陳詩媛IG）





曾為Rakuten Girls成員的陳詩媛（十元）與羽球雙打奧運金牌選手王齊麟於去（2025）年6月登記結婚，並於同年宣布懷孕喜訊。近日，陳詩媛登上好友曲羿的Podcast節目，分享婚後生活點滴，也坦言夫妻倆在金錢觀上存在不小差異。

陳詩媛在節目中透露，自己早在二、三年前就常向身邊朋友喊話「希望30歲結婚」，當時仍是單身的她，如今順利完成心願，直呼相當神奇，笑說是「吸引力法則」奏效。她也坦言，如果沒有在30歲前結婚生子，可能就不會再想進入人生的下一個階段。

廣告 廣告

談到婚後生活，陳詩媛表示結婚、生小孩其實是一件相當複雜的事，「要改變的事情很多」。她也分享，當初會決定把餘生交給王齊麟，是因為兩人曾一起經歷人生低潮，儘管對方正處於高光時刻，卻願意陪伴她面對低谷，讓她深受感動。

陳詩媛提到，當時兩人同時承受外界輿論壓力，也沒有太多經驗去應對，「算是在一路上一起成長的感覺。」這段在逆境中互相扶持的經歷，讓她認定對方是能攜手走下去、共同面對未來挑戰的人。

夫妻金錢觀差很大

不過，陳詩媛也坦言，婚後仍面臨不少磨合，其中包括金錢觀的差異。她自認是金牛座，習慣精打細算；而摩羯座的王齊麟則相當大方，常請客、送禮，讓她笑說「有點太多了，偶爾可以」。她也形容對方在朋友圈中很有「大哥感」，因此也向對方喊話，希望能多為家庭著想。

此外，陳詩媛也透露，兩人的財務目前大多是分開管理，「我也不太會干涉」。這讓曲羿聽後忍不住直言：「這時候要交給老婆管了吧？」陳詩媛則笑回：「我也是這樣覺得，但交給老婆管之後，他可能會很不習慣。」



【更多東森娛樂報導】

●李洋抱病力挺王齊麟婚禮！曾國城獻祝福：天龍地虎的組合

●陳詩媛挺孕肚嫁王齊麟！念誓詞淚崩告白：永遠的愛人

●陳詩媛婚禮揭曉寶寶性別！突曝「聽損基因遺傳」喜餅藏洋蔥

